banner4556

Galatasaray Nef’te DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı

banner4664

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’nda Galatasaray Nef’in bu akşam MHP Riesen Ludwigsburg oynadığı maçta aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu sezonu kapattı.

Galatasaray Nef’te DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı
banner4582
banner4336

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’nda Galatasaray Nef’in bu akşam MHP Riesen Ludwigsburg oynadığı maçta aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan MHP Riesen Ludwigsburg karşılaşmasında aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncumuz DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapatmıştır. Cuma günü sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’de ameliyat olacak sporcumuza geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 58 - MHP...
FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 58 - MHP...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666