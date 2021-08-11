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Galatasaray, Nelsson’un maliyetini açıkladı

Galatasaray, Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Nelsson’un maliyetini açıkladı
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Galatasaray, Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson’un transferi konusunda FC Kbenhavn ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır" denildi.
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