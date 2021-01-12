Galatasaray, Ömer Uğurata ile yolları ayırdı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yollarını ayırdı.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.