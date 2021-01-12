Galatasaray, Ömer Uğurata ile yolları ayırdı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yollarını ayırdı.

Galatasaray, Ömer Uğurata ile yolları ayırdı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
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