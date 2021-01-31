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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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