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Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan’ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."

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Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan’ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan’ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."
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Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan’ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."

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