Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Danimarka ekibi Randers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Antrenman ısınma ve koşu ile ile başladı. Daha sonra futbolcular 3 gruba ayrıldı ve top kalma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışıldı.

Antrenman öncesinde Fatih Terim, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ile bir süre sohbet etti.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Arda Turan yer almadı.