Karşılaşmanın gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Rangers hazırlıklarını tamamladı
GALATASARAY, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA DEPLASMANDA İSKOÇYA TEMSİLCİSİ RANGERS İLE OYNAYACAĞI MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
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