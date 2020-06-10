Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.