Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman core stabilizasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda gruplar halinde pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.