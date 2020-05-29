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Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

GALATASARAY, 2019-2020 SÜPER LİG CEMİL USTA SEZONU 27. HAFTASINDA RİZESPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ GÜNÜ ÇİFT ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi günü çift antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen günün ilk idmanına core stabilizasyon hareketleriyle başlandı.

Daha sonra rampada kuvvet çalışmaları yapıldı. Devam eden bölümde pas çalışmaları üzerinde durulurken ana kısımda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci idmanına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Ana bölümde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın sabah tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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