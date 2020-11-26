Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri le başlandı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ve Peter Etebo ise takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dahilinde çalıştı. Radamel Falcao, tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bugün baba olma sevinci yaşayan Christian Luyindama da izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.

Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak olan sarı-kırmızılılar, akşamüstü özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ettikten sonra karayoluyla Rize’ye geçerek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.