Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Nef sahasında, Çekya’nın ERA Nymburk ekibini 101-85 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fernando Calatrava xx, Luis Castillo xx, Beniamino Manuel Attard xx
Galatasaray Nef: Kravish xx 10, Dee Bost xx 13, Trimble xxxx 33, Purcell xxxx 23, Blackshear x 3, Eray Aydoğan xx 7, Ege Arar x 4, Göksenin Köksal x 3, Rıdvan Öncel x 5, Sadık Emir Kabaca x
Başantrenör: Ekrem Memnun
ERA Nymburk: Benda x 4, Rivers xx 10, Palyza xx 11, Hruban xx 13, Harding xx 21, Ross xx 10, Gak x 4, Kovar x 6, Vana x 6
Başantrenör: Oren Amiel
1. Periyot: 23-26 (Nymburk lehine)
Devre: 52-48 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 75-67 (Galatasaray lehine)