Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Nef sahasında, Çekya’nın ERA Nymburk ekibini 101-85 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı
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FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Nef sahasında, Çekya’nın ERA Nymburk ekibini 101-85 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fernando Calatrava xx, Luis Castillo xx, Beniamino Manuel Attard xx

Galatasaray Nef: Kravish xx 10, Dee Bost xx 13, Trimble xxxx 33, Purcell xxxx 23, Blackshear x 3, Eray Aydoğan xx 7, Ege Arar x 4, Göksenin Köksal x 3, Rıdvan Öncel x 5, Sadık Emir Kabaca x

Başantrenör: Ekrem Memnun

ERA Nymburk: Benda x 4, Rivers xx 10, Palyza xx 11, Hruban xx 13, Harding xx 21, Ross xx 10, Gak x 4, Kovar x 6, Vana x 6

Başantrenör: Oren Amiel

1. Periyot: 23-26 (Nymburk lehine)

Devre: 52-48 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 75-67 (Galatasaray lehine)

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