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Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı

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Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı
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Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci, orta saha ve forvetten sonra defansa da takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Yeni Malatyaspor’da forma giydi. Semih geçtiğimiz günlerde Malatya ekibi ile yollarını ayırmıştı.

Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya A Takım’da oynamış, şampiyonluklar yaşamıştı. Kaya 2017-2018 sezonunda Çek ekibi Sparta Prag’a transfer olmuştu.

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