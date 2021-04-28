Galatasaray seriyi 2-1’e getirdi

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın’ı 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip seride durumu 2-1’e getirdi. Üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe’nin rakibi olacak.