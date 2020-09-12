Galatasaray sezona galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig’in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Falcao’nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Emre Kılınç’ın golü ile farkı 2’ye çıkaran Aslan, ilk yarıyı da Falcao’nun golü ile 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.