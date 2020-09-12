Galatasaray sezona galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig’in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
İkinci yarıda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray, Süper Lig’in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray, Süper Lig’in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
İkinci yarıda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.