Galatasaray sezonu açtı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.
Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya halihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekip tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de bulunan Omar Elabdellaoui ve sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenmanda yer almadı.Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Oyuncuların bir bölümü ise yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.