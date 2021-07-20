Galatasaray sezonu Avrupa’da açıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 2, PSV 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray sezonu Avrupa kupalarıyla açacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile yarın TSİ 22.00’de deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçın rövanşı 28 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

Galatasaray - PSV eşleşmesinin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

7. randevu

PSV ile Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan’ın 6 golüne, PSV 10 golle ile karşılık verdi.

İki takım son olarak 2006-2007 sezonunda 31 Ekim 2006 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşmış Hollanda ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

O müsabakada, şu anda kadroda olan isimlerden Arda Turan da forma giymişti. Karşılaşmaya 11’de başlayan Arda 66. dakikada yerini Cihan Haspolatlı’ya bırakmıştı

PSV’de tanıdık isimler

PSV’yi Alman teknik adam Roger Schmidt çalıştırıyor. Hollanda takımında bir tanıdık isim bulunuyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu Bruma kadroda yer alıyor. Alman yıldız futbolcu Mario Götze, İsrailli Eran Zahavi de takımda dikkat çekici isimler olarak yer alıyor.

İki hazırlık maçından da galip ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Galatasaray bu süreçte iki tane hazırlık maçı yaptı ve ikisinden de galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Rumen takımı Dinamo Bükreş’i 2-1, Kasımpaşa’yı da 4-2’lik skorla mağlup etti.

PSV ise hazırlık döneminde 4 mücadeleye çıktı. Hollanda ekibi, RWDM’yi 6-2, Delbrücker SC’i 10-1 ve PAOK’u 1-0 mağlup ederken, Osnabrück ile de 0-0 berabere kaldı.

Eksikler

Galatasaray’da PSV mücadelesi öncesinde UEFA kadrosuna yazdırdığı isimlerden Taylan Antalyalı’nın sakatlığı bulunuyor. Oğulcan Çağlayan ise lisans işlemlerindeki sıkıntıdan dolayı UEFA’ya bildirilemedi. Sarı-kırmızılılar 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantina süreci devam ediyor. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ise UEFA’ya bildirilen listede yer almadı.

Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 3 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz’ı transfer etti.

Alejandro Hernandez yönetecek

İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.