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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.
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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.

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