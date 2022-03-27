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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.
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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel...
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel...
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