Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.