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Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı, düz koşu ile devam etti. Daha sonra futbolcular 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise St. Johnstone mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.
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