banner4351

Galatasaray stada geldi

banner4243

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin oynanacağı stada ulaştı.

Galatasaray stada geldi
banner3909

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin oynanacağı stada ulaştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı. Galatasaray otobüsünü stat dışında taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
  1. SPOR

banner3552

banner4323

banner3841