Galatasaray, Steinberga’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Anete Steinberga ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Letonyalı uzun forvet Anete Steinberga ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımımıza geçtiğimiz sezon başında katılan Anete Steinberga, 2020-2021 sezonunda 35’i lig, 8’i Euroleague olmak üzere 43 maçta parkeye çıktı. Steinberga ligde 13.49 sayı, 7.2 ribaunt, 2.66 asist ve 1,43 top çalma ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Euroleague Women’da ise 8 maçta 13.4 sayı, 9.3 ribaunt ortalamalarıyla boy gösterdi. Sahadaki savaşçı ve asla vazgeçmeyen karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncumuz bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Anete Steinberga’ya Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz" denildi.