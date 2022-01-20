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Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

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Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden ayrıca, ’İmparator Fatih Terim’ tezahüratları yapıldı.

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto
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Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden ayrıca, ’İmparator Fatih Terim’ tezahüratları yapıldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de, ’Formayı çıkarın öyle oynayın’ tezahüratları yaptı.

Tribünlerden de ’İmparator Fatih Terim’ tezahüratları yapıldı. Bazı taraftarlar da ’Fatih Terim’ maskeleri taktı.

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