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Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara tepki

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Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol tribünü çıkışına gelerek yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara tepki
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Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol tribünü çıkışına gelerek yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.

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Maçın bitimin ardından sarı-kırmızılılar taraftarlar protokol tribünü çıkışına geldi. Burada da tepkilerine devam eden taraftalar, yönetimi istifaya davet etti.

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