Galatasaray taraftarından yönetime protesto

Galatasaray-Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, ’Formayı çıkarın öyle oynayın’ tezahüratları yaptı.