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Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 30. HAFTASINDA EVİNDE TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde takım halinde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

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