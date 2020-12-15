Galatasaray turu tek golle geçti

Maçtan dakikalar
11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener'in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
14. dakikada sol taraftan Belhanda'ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan'dan seken topu alan Ali Yavuz Kol'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada Arda Turan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika'ya Mahmuthan Acar'ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan'ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0
50. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.
56. dakikada altıpas içerisinden topu alan Arda Turan'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
70. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Emre Akbaba dk. 62), Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Etebo, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Jesse Sekidika (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Arda Turan (Emre Kılınç dk. 67), Ali Yavuz Kol
Yedekler: Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Emre Taşdemir, Marcao, Bartuğ Elmaz, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (İbrahim Oğuz dk. 62), Erdem Dikbasan (Furkan Akın dk. 62), Selman Sevinç (Alperen Can dk. 87 ?), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Baha Kısacık dk. 45 ?)
Yedekler: Hasan Göksu, Halil Şagar, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör: Ender Alkan
Gol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ahmet Kutluer, İbrahim Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)