Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki rakibi St Johnstone

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. İlk maçta da rakibine 5-1 mağlup olan Aslan Şampiyonlar Ligi’ne elemelerde veda etti.Bu sonucun ardından PSV, üçüncü ön eleme turuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi’ne elemelerde veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek. İlk maçlar 5 Ağustos rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos’ta oynanacak.