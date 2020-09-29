Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde saha olayları ve 7 futbolcunun sarı kart görmesi, Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği’nce bugün yapılan toplantı sonrası PFDK’YA şu sevkler yapıldı:
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Y. Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın 27.09.2020 tarihinde oynanan Bandırmaspor -Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 28.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."