Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası PFDK’ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF tarafından yazılı olarak açıklanan disiplin sevkleri şu şekilde:

"FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbol cusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu RUUD JORGE BOFFIN’in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 04.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU’nun 04.03.2021 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ERGENE VELİMEŞE SPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu OKAN EKEN’in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü BARIŞ ŞEREF’in 04.03.2021 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü görevlisi YASİN EFENDİLER’in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü masörü UĞUR TURGAY’ın 04.03.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

EYÜPSPOR Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-EYÜPSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BODRUMSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

BODRUMSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HÜSEYİN GÖZÜTOK’un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 ve 9/3 maddeleri ile Yayın Talimatı’nın 3. ve 4. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü masörü İLYAS SÜREN’in aynı müsabakadaki "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR Kulübü görevlisi SAMET OKTAY’ın aynı müsabakadaki "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

SİLİVRİSPOR Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-1954 KELKİT BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü’nün 04.03.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."