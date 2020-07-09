Galatasaray: "Yabancı sınırlaması geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir yarar sağlamayacaktır"

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı oyuncu kararına ilişkin, "Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun dün aldığı yabancı oyuncu kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur. Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yabancı oyuncu sınırını gelecek sezon için 8+6 olarak duyurmuştu. Bu sayı bir sonraki sezon 7+5, takip eden sezon için ise 6+4 olarak açıklandı.