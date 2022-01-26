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Galatasaray, Yedlin ile yollarını ayırdı

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Galatasaray, ABD’li oyuncu Roselle Yedlin karşılıklı olarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Galatasaray, Yedlin ile yollarını ayırdı
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Galatasaray, ABD’li oyuncu Roselle Yedlin karşılıklı olarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

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Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

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