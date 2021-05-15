Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi uzun kuyruk

Süper Lig’in son haftasında oynanacak Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi müsabakaya davetli taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Maç öncesi stat girişine gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da emniyet mensuplarının görevlerini rahat yapabilmeleri adına zorluk çıkmaması için taraftarın yanına gelerek çağrıda bulundu.

Süper Lig’in son haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi maçı izlemek için stada gelen davetli taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Müsabakayı izlemek için stada girmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar zaman zaman gergin anlar oluştururken, sarı-kırmızılı taraftarları sakinleştirmek için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal da stat girişine geldi. Emniyet güçleri ile görüşen Abdurrahim Albayrak ve beraberindeki kafile daha sonra stada giriş yaptı.

"Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız"

Stat girişine geldiği sırada sarı-kırmızılı takım otobüsünü de karşılayan Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, yardımcı olmak istedikleri için burada olduklarını ifade ederek, “Yardımcı olmak için geldik işte. Verilen bir sayı var. Ona uymaya çalışıyoruz. Bütün takımlara eşit bir sayı verdiler. Ona uymaya çalışıyoruz ama taraftarlarımız hepsi bekletiliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Birlik beraberlik için geldik ama esas konu taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: "Önemli olan taraftar"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise stada giriş yaptığı sırada açıklamada bulunarak, "Her yer ile görüştük. Önemli olan taraftar" ifadelerini kullandı.