Galatasaray yeni sezon formalarını tanıtı

Galatasaray’ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni formaları 279,90 TL’den satışa sunuldu.
2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri bugünden itibaren 279,90 TL’den satışa sunuldu.
Galatasaray’ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni formaları 279,90 TL’den satışa sunuldu.
Galatasaray’ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni formaları 279,90 TL’den satışa sunuldu.
2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri bugünden itibaren 279,90 TL’den satışa sunuldu.