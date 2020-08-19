Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.
Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Omar Elabdellaoui, takımla beraber çalıştı.
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.
Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Omar Elabdellaoui, takımla beraber çalıştı.