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Galatasaray’da 2 pozitif vaka

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Galatasaray, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinde Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk’te pozitif sonuç alındığını açıkladı.

Galatasaray’da 2 pozitif vaka
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Galatasaray, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinde Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk’te pozitif sonuç alındığını açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk’ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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