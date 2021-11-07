Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının 11’ine Fatih Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının 11’ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı. Terim, Patrick van Aanholt, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli’nin yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Ryan Babel’e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11’i ile başladı.

Yedeklerde Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrcik van Aanholt, Mustafa Muhammed, Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

Sakatlıkları devam eden Sacha Boey ile Arda Turan ise kadroda yer almadı.