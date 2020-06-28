Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Başakşehir karşısında 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise sakat ve cezalı futbolcuların çokluğundan dolayı 8 futbolcu yer aldı. Kulübede Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı bekledi.