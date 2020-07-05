Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Başakşehir maçının 11’ine göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına, "Okan Kocuk, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Sofinae Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba" 11’i ile çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram forma şansı bekleyecek.