Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray, Antalyaspor karşısına son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda son oynadıkları Trabzonspor maçına göre 11’de 3 değişiklik yapıldı. Evinde yaşadığı talihsiz olayda yaralanan Omar Elabdellaoui, sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ile sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı’nın yerine Martin Linnes, Luyindama ve Ömer Bayram’a görev verildi. Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı. 4 maç cezasının 3.’sünü Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte tamamlayan Terim, ligin 17. haftasında deplasmandaki Konyaspor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Ailesinde korona virüs vakası olması nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi. Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Diagne, antrenman eksikliğinden dolayı karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Şener Öbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.