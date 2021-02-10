Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11’ine göre Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11’ine göre Alanya karşısında 3 değişiklik yaptı. Terim; Martin Linnes, Marcelo Saracchi ve Arda Turan’ın yerine DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir ve Ryan Babel’e görev verdi. Sahaya Fernando Muslera kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, ilk kez 11’de görev aldı. Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olan Yedlin ilk maçına o zaman çıkmıştı. Diğer yeni transfer Portekizli futbolcu Gedson Fernandes de ilk kez 21 kişilik kadroda bulunuyor.

Süper Lig’in 19. haftasında Dolmabahçe’de oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Oğulcan Çağlayan, 5 maç sonra Alanyaspor müsabakasıyla kadroda yer aldı.

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Şener Özbayralı, Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama ve Gedson Fernandes bekledi.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Sofiane Feghouli ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Arda Turan kadroda bulunuyor.