Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşısında 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Konyaspor karşılaşmasının 11’ine göre Ankara deplasmanında 3 değişiklik yaptı. Terim; Etebo, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed’in yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Ryan Babel’e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı.

Galatasaray’da Ankara’ya götürülen fakat 21 kişilik kadroda yer almayan Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru ile korona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu eksikler arasında bulunuyor.

Yedlin 4 maç sonra kadroda

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ABD’li sağ bek DeAndre Yedlin, 21 kişilik kadroda yer aldı. Yedlin sakatlığından dolayı Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, DeAndre Yedlin, Mustafa Muhammed, Marcelo Saracchi, Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekledi.