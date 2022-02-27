Galatasaray’da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe maçının 11’ine göre Çaykur Rizespor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Göztepe maçının 11’ine göre Rize karşısında 4 değişiklik yaptı. Torrent; Ömer Bayram, Pulgar, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu’nun yerine Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç’a görev verdi. Sahaya kaptan olarak Brezilyalı futbolcu Marcao çıktı.

Galatasaray’da Halil Dervişoğlu, Olimpiu Morutan ve Arda Turan, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Semih Kaya, Sofiane Feghouli ve Sacha Boey bekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, Rizespor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek oldu. Taraftarlar Galatasaray yönetimini istifaya davet ederken, Rizespor için ise ’Rize kümeye’ diye tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarı arıca Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılara tepki göstermek için, ’Savaşa hayır! No War’ pankartı astı. Rizesporlu futbolcular da ’Savaşı durdurun’ pankartı ile seremoniye çıktı.