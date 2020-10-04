Galatasaray’da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Rangers maçının 11’ine göre Kasımpaşa karşısında 11’de 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers maçında bazı oyuncularının performansı beğenmediğini açıklamıştı. Terim, Paşa karşısında 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao’nun yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Mbaye Diagne’e görev verdi. Müsabakada Arda, kaptan olarak sahaya çıktı.

Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunda kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu de ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Mbaye Diagne 11’i maça başladı.

Yedeklerde ise Okan, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram ve Emre Kılınç bulunuyor.

Galatasaray’da ayrıca Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay maçı protokol tribününden takip etti.