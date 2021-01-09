Galatasaray’da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşına 4 değişiklik yaparak çıktı.

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Başkent temsilcisi karşısında 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Christain Luyindama ve Ömer Bayram’ın yerinde Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Marcao ve Arda Turan görev aldı. Arda mücadeleye kaptan olarak çıktı.

Fatih Terim 4 maç sonra takımının başında

Fatih Karagümrük maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 5 maç men cezası vermiş, daha sonra Tahkim Kurulu tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor mücadeleleriyle cezasını tamamlayan Terim, Gençlerbirliği maçında saha kenarında yer aldı.

11’de 7 Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği mücadelesinin 11’inde 7 Türk futbolcuya görev verdi. Deneyimli teknik adam, Okan, Şener, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan ve Arda ile karşılaşmaya başladı. Terim daha önce 11 yabancı ile çıktığı için eleştirilmişti.

Valentine Ozornwafor ilk kez kadroda

Galatasaray’ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılılarda ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019’da Enyimba’dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria’da kiralık olarak oynamıştı.

6 eksik var

Galatasaray’da Konyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Marcao ve Arda Turan, Gençlerbirliği müsabakasına 11’de başladı. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram sarı kart, Emre Kılınç da kırmızı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor. Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Etebo’nun ise sakatlıkları devam ediyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de kadroda bulunmuyor.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel bekledi.