Galatasaray’da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11’ine göre Beşiktaş derbisinde 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Terim, Şener, Ömer, Kerem ve Halil’in yerine Yedlin, Saracchi, Onyekuru ve Falcao’ya görev verdi. Mücadeleye Muslera kaptan olarak sahaya çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan ve daha sonra karantina süreci sona eren Christian Luyindama 21 kişilik kadroda yer aldı. Karantina süreci devam eden Etebo ile Martin Linnes ve Oğulcan Çağlayan ise derbi kadrosunda yer almadı.

Yedlin 5 maç sonra formasına kavuştu

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede Lens’in ayağına basması sonucu sakatlanan sarı-kırmızılıların ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin, Beşiktaş maçıyla formasına kavuştu. Yedlin Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarını kaçırırken, Gençlerbirliği müsabakasında da kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.

Falcao 7, Onyekuru 6 maç sonra 11’de

Galatasaray’da Radamel Falcao ile Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisiyle 11’e döndü. Çeşitli sakatlıklarından dolayı kadroda da yer alamayan iki futbolcudan Falcao 7, Onyekuru da 6 müsabaka sonra 11’de görev aldı.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’i ile başladı.

Yedeklerde de Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu bekledi.