Galatasaray’da 4 değişiklik

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının 11’ine göre Altay karşısına 4 değişikle çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçının 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Ryan Babel, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne’nin yerine, Feghouli, Halil, Kerem ve Muhammed 11’de yer aldı.

Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Altay karşılaşmasında da kulübede yer alamadı. Terim 6 maçlık cezasının ikincisini bu müsabakada çekti. Deneyimli teknik adamın yerine Yardımcı Antrenörler Necati Ateş ile Selçuk İnan takımının başında yer aldı.

Galatasaray’da Altay karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda Alexandru Cicaldau ile Ömer Bayram yer almadı.

Aytaç Kara 8 maç sonra kadroda

Sezon başında transfer edilen Aytaç Kara en son ligin 6. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna alınmıştı. Aytaç Altay mücadelesiyle birlikte 8 maç sonra kadroya alındı.

Galatasaray, Altay karşısına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne bekledi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray’ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz için tribünlerde ’Başımız sağ olsun’ pankartı açıldı.

Rezan Epözdemir, basın tribünü koltuklarını yeniletti

Galatasaray Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadyumu’nda basın tribününde bulunan koltukları Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir yeniletti. Altay maçı öncesinde basın tribününe gelerek, basın mensuplarıyla sohbet eden Epözdemir, tribündeki diğer eksikleri de en kısa zamanda gidereceklerini söyledi.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular seremoniye ’Kadına şiddete son diyoruz’ pankartı ile çıktı.