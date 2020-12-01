Galatasaray’da 4 eksik çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor ile cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Korona virüs testleri pozitif çıkan beş futbolcudan dördü negatife dönünce bireysel çalışmalara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncudan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testleri ikişer kez negatif sonuçlandı. Bu oyuncular, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlarken, oyuncuların cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması halinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmadığı bildirildi.

Oyunculardan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacak.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.