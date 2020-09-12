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Galatasaray’da 4 yeni futbolcu görev aldı

Galatasaray’da Gaziantep FK karşılaşmasında yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Arda Turan görev aldı.

Galatasaray’da 4 yeni futbolcu görev aldı

Galatasaray’da Gaziantep FK karşılaşmasında yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Arda Turan görev aldı.

Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Gaziantep FK ile mücadele eden Galatasaray’da yaz transfer döneminde takıma katılan 7 futbolcudan 4’ü görev aldı. Yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Arda Turan karşılaşmaya 11’de başladı. Takıma yeni katılan diğer isimler Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

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