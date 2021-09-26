Galatasaray’da 6 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Kayserispor maçı 11’ine göre Göztepe karşısında 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Son oynadıkları Kayserispor maçında rotasyon yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşısında ideal 11’ine döndü. Terim, Kayseri karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaptı. Terim; Alpaslan, Assunçao, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Mustafa Muhammed’in yerine Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil’e görev verdi.

Galatasaray’da Taylan Antalyalı, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada Taylan’ın dinlendirildiğini söyledi.

Galatasaray, Kayserispor karşısında Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11’i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne bekledi.