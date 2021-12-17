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Galatasaray’da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol Bilecik’in yakışıksız açıklamaları vardı. Buna karşı kurumsal ve bireysel bir cevap verilmesi gerektiğini

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Galatasaray’da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol Bilecik’in yakışıksız açıklamaları vardı. Buna karşı kurumsal ve bireysel bir cevap verilmesi gerektiğini başkanımıza söyledim. Bu hassasiyetimiz gözetilmedi."

Galatasaray’da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol Bilecik’in yakışıksız açıklamaları vardı. Buna karşı kurumsal ve bireysel bir cevap verilmesi gerektiğini
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Galatasaray’da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol Bilecik’in yakışıksız açıklamaları vardı. Buna karşı kurumsal ve bireysel bir cevap verilmesi gerektiğini başkanımıza söyledim. Bu hassasiyetimiz gözetilmedi."

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